Reclaiming #Nafri: Warum ich das Schlagwort für mich zurückerobere

Lachend, weil der Vorfall einmal mehr bewiesen hat, dass der Umgang mit sozialen Medien in die Kölner Polizei, sowie in den meisten anderen deutschen Behörden, noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint. Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand, der über das Know-How und die nötige Vertrautheit mit dem Medium verfügt, internen Fachsprech herausposaunt und so ins offene Messer läuft.