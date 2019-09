Kaum zu glauben, aber seit die letzte Staffel von Friends über den Bildschirm flimmerte, sind bereits 12 Jahre vergangen. Und dennoch ist unsere Liebe zu der Serie ungebrochen. Auch Jahre nach ihrem Ende saugen wir noch immer jedes Detail, das uns bisher entgangen war und nun nach und nach enthüllt wird, gierig auf. Momentan macht die Theorie die Runde, dass es da eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen der Erfolgssitcom und einem unserer liebsten Weihnachtsfilme Kevin Allein zu Haus gibt. Und darum geht es: Erinnert ihr euch an das Haus am Standrand von New York, das Chandler und Monica in der finalen Staffel kaufen? Wie die Website 22 Visions nun herausgefunden haben will, ist es genau dasselbe Haus, in dem schon Kevin McCallister in den 90er mit seiner Familie wohnte. Ja, wir sind genauso verblüfft wie ihr. Sind Chandler und Monica etwa heimlich nach Chicago gezogen oder haben die Drehbuchschreiber die Sache einfach gründlich versemmelt? Weder noch. Das Ganze hat wohl eher mit einer gängigen Hollywoodpraxis zu tun, als dass es sich um einen Fehler im Erzählstrang handelt. Laut der Produktionsfirma wurden für die Kulisse außerhalb Monicas und Chandlers neuem Zuhauses Archivaufnahmen des Weihnachtsklassikers verwendet und die Macher dachten wohl, niemand würde es je bemerken. Falsch gedacht! 22 Visions hat sie erwischt. Zwar hat es mehr als ein Jahrzehnt gedauert, bis wir ihnen auf die Schliche kamen, aber besser spät als nie. Ziemlich gut, was? Die komplette Erklärung findet ihr in dem folgenden Video.