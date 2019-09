Dieses neue Facebook-Feature bringt Farbe in die Sache

Seit Februar können wir bei Facebook nicht nur fröhlich Likes verteilen, sondern unseren Emotionen bezüglich eines Posts auch mit Gelächter, Herzen, Tränen, Ärger und Überraschung Ausdruck verleihen. Jetzt präsentiert uns Facebook das nächste aufregende Update für den Newsfeed.Jedenfalls bei allen Andriod-Nutzern. Ab heute können die nämlich ihre Posts kunterbunt gestalten – zumindest reine Text-Posts. Die Palette reicht von Gelb, Rot und Magenta über Grün, Blau und Lila bis Schwarz. Um einen der Töne zu wählen, klickt ihr die gewünschte Farbe einfach am unteren Rand des Nachrichtenfensters an, tippt euren Text und postet das Ganze wie gehabt.Bisher ist das Feature zwar nur für Android verfügbar, bewundern dürfen es iOS-User aber schon jetzt in ihrem Newsfeed. In den kommenden Monaten soll das Update dann aber auch für sie nutzbar sein.Sieht so aus als würde zumindest 2017 fröhlicher starten als 2016 zuende geht.