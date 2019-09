Sie gehörten zu ersten, großen inspirierenden Frauen im TV, deren Geschichten ich regelmäßig verfolgte. Als ich davon träumte, Journalistin zu werden, leitete Rory gerade die Yale Daily News. Als ich von Zuhause auszog, wusste ich, dass es funktioniert, auf eigenen Füßen zu stehen, weil mir Lorelai gezeigt hat, dass sich Selbstständigkeit selbstverständlich anfühlen kann.Zehn Jahre später stehe ich hinter zwei Scheinwerfern und warte darauf, meinen Ikonen aus Teenagerzeiten gegenüberzutreten. Die Gilmore Girls feiern am 25. November mit vier exklusiven Episoden bei Netflix ihr Comeback . Alexis Bledel und Lauren Graham sind zum ersten Mal in Berlin. Während ich vorgestellt werde und auf dem Stuhl gegenüber Platz nehme, rutscht mir mein Herz in die glitzernde Clutch in Form eines Tacos, die ich fest umklammere.Seinen Ikonen aus Teenagerzeiten gegenüberzutreten fühlt sich an wie Achterbahn fahren – weil man sie liebt und mit ihnen aufgewachsen ist, aber keine Ahnung hat, ob das umgekehrt genauso aussehen wird.Das ist so cool. Bis jetzt hatten wir schon einen Bananen-Sweater, jetzt haben wir einen glitzernden Taco...Wir haben uns also das Beste bis zum Schluss aufgehoben.Oh, ich wünschte, wir hätten sie gezählt. (Zu Alexis) Sechs?Ich hatte definitiv sechs.Oh wow, da gibt es so viele... also für mich ist es immer am Spannendsten, dass Lorelai immer versucht eine gute, starke Mutter für Rory zu sein – aber sobald sie das Haus ihrer eigenen Mutter betritt, selbst wieder zu einer rebellischen Tochter wird. Wir sind immer beides!Und überhaupt: Die ganze Serie dreht sich darum, wie wir gegenseitig auf uns aufpassen und uns um einander kümmern – ich versuche als Lorelai, Rory ein gutes Leben zu ermöglichen. Und wie ich mit meinen eigenen Problemen versuche, klarzukommen. Aber was ich an der Show liebe, ist, dass sie keinen großen Deal daraus macht. Natürlich gehen wir unsere Probleme an. Wir gehen arbeiten, wir lieben, wir haben uns, wir haben die Stadt – das wünsche ich jedem.Ja, auch bei mir sind es so viele. Ich finde es toll, dass ich eine Rolle spiele, die so viel Entschlossenheit und Zielstrebigkeit ausmacht. Die sich selbst hohe Ziele setzt und sehr hart dafür arbeitet, um sie zu erreichen. Aber das ist einfach Rorys Charakter. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, die Serie müsse sich darum drehen, dass Frauen hart arbeiten müssen – es ist einfach Teil ihrer Persönlichkeit und es ist ihre eigene Wahl, ihr Leben so zu leben.Ich denke, dass Amy im Hinblick auf die Charaktere, alles ziemlich gut ausgearbeitet hat. Sie hat eine Welt für sie geschaffen, die sich echt anfühlt.Ich erinnere mich daran, dass du (Alexis) das schon mal gesagt hast: Ein junges, in einer gewissen Art konservatives und gebildetes Mädchen zu sein, das zielstrebig ist und hart arbeitet – das war einfach nicht der traditionelle Charakter zu dieser Zeit.Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die sich von der Serie inspiriert fühlen und das macht mich wirklich stolz. Und ich habe eine gewisse Verantwortung. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber wenn ich jetzt sehe, wie viele junge Mädchen und Frauen diese Serie berührt und betrifft, fühle ich genau, warum. Diese Serie ist positiv und das brauchen wir!Es ehrt mich sehr, dass Menschen von meiner Rolle dazu inspiriert werden, zu studieren. Oder einem Familienmitglied ganz nah stehen, weil sie ihm oder ihr durch die Serie näher gekommen sind. Das ist natürlich nichts, was wir vorausplanen konnten, aber ich glaube, dass das etwas ganz Wundervolles ist. Das ist ganz vergleichbar mit meinem Leben. Ich lasse mich täglich von ganz unterschiedlichen Dingen inspirieren und wenn das jemand von unserer Arbeit ist, dann ist das fantastisch.