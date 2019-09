Der Frühling/Sommer 2017 Modemonat ist schon fast wieder vorüber und in den nächsten Tagen werden die Moderedakteure dieser Welt wieder an ihre Schreibtische zurückkehren. Die Models werden zur Abwechslung mal kurz in gemütliche Schlappen wechseln, nachdem sie vier Wochen fast jeden Tag teilweise bis zu 5 Shows in abenteuerlichen High Heels gelaufen sind. Nach Wochen aus dem Koffer leben, keht in der Branche wieder Normalität ein. Das gilt auch für die Streetstyle Stars, die nun eine Pause machen können - von möglichst extravaganten Stylings und spektakulären Statement-Accessoires.