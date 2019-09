Pearls of LongBay, so der offizielle Name des Anwesens, bietet Platz für bis zu 54 Gäste. Pro Nacht kostet das Anwesen 9.220 Euro. Da man aber mehrere Tage buchen muss, bleibt es nicht dabei. Laut der Beschreibung des Anwesens beginnt der Trip à la Jenner bei umgerechnet 18.587 Euro. Packt man alle Freunde ein, die das Luxus-Airbnb beherbergen kann, kommt man also auf rund 344 Euro pro Person, Steuern und Servicegebühren müssen obendrauf gerechnet werden.Dafür erwartet einen dann nicht nur eine Posterkulisse, sondern auch ein Wäscheservice, die eigene Eis- und Popcornmaschine, ein Strand-Soundsystem und alles, was man fürs Schnorcheln und Kiten braucht. Ein Urlaubsschnäppchen klingt anders, zum Für-fünf-Minuten-vom-Schreibtisch-wegträumen funktionieren die Bilder des Pearls of LongBay aber bestens.