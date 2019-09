Ich habe für „Victoria's Secret“ gephotoshopped und so fake ist alles wirklich

Während ihrer Zeit bei Victoria’s Secret war Sarah oft direkt am Set tätig und bekam mit, wie Änderungsmaßnahmen und improvisierte Spezialeffekte angewandt werden, bevor das Bild überhaupt in der Bearbeitung landet.



„Das Erste, was zum Einsatz kommt, sind Extensions“, sagt sie. „Ich glaube, ich war noch nie auf einem Shooting, bei dem die Models keine Haarverlängerung bekommen haben.“ Als nächstes kommen die „Hähnchenbrüste“ und andere Formpads, die Brustgrößen und Körperformen an das anpassen, was gerade gefragt ist. „Wenn man am Set einen Badeanzug in die Hand nimmt, kommt es einem vor, als wöge er mehrere Kilo, weil dieses ganze Zeug schon eingenäht ist.“



Das Absurdeste – und Offensichtlichste – an der ganzen Angelegenheit ist der zusätzliche BH. „Oft ist ein Push-Up-BH in den Badeanzug eingelassen, der anschließend weg retuschiert wird, und zwar auch bei den trägerlosen Teilen. Darüber beschweren sich dann viele Kunden. In einem trägerlosen Bikini hat natürlich niemand ein so aufrechtes, üppiges Decolleté, egal, wie groß oder klein die Brüste sind, egal, welche Form sie haben. Das ist durch die Schwerkraft einfach nicht möglich.“



Victoria’s Secret sei aber nicht das einzige Modeunternehmen, das diesen Trick anwendet, erklärt Sarah, der Vorgang sei Routine. Deswegen sehen wir überall nur noch Antischwerkraft-Brüste. Es ist auch der Grund, warum Bademode an echten Körpern nie so aussieht, wie an den Körpern der Models – weil es kaum noch echte Körper sind.