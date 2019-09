Du befindest dich in 15.000 km Flughöhe und bemerkst, dass es im Flugzeug kein Wlan gibt – was eigentlich keine große Sache wäre, aber leider hast du dein Buch aus Gepäckgründen zu Hause gelassen und keine deiner Spotify-Playlisten ist offline verfügbar. Was nun?



Wir sagen's dir: Die folgenden 29 Apps, Spiele, Hörbücher & Co. sind alles, was du auf deinem Smartphone oder Tablet brauchen wirst. Egal, ob es über die Feiertage nach Hause geht oder dir ein Langstreckenflug ins warme Unbekannte bevorsteht, wir haben die digitale Checklist für dich abgehakt. Und lass dir eins gesagt sein, das wir auch wirklich so meinen: Es ist für jeden etwas dabei. Für Puzzle- und Krimifans, für Foodies und für diejenigen mit Belletristik-Faible.



Also dann, viel Spaß & gute Reise!