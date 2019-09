An Silvester gibt es besonders in einer Großstadt nichts Schöneres als zu sehen, wie tausende Menschen ein vergangenes Jahr feiern und sich gemeinsam auf das nächste freuen. Am Brandenburger Tor muss niemand von euch stehen – zu voll, zu touristisch, zu laut. Wir zeigen euch 11 Orte, an denen ihr das Feuerwerk und die Stimmung zum neuen Jahr wirklich genießen könnt: