Drogeriedüfte müssen mit diversen Vorurteilen kämpfen. Sie riechen nur nach Kunststoffen und enthalten so viel Vanille, dass man eher den Raum lüften statt noch mehr auftragen möchte? Stimmt nicht unbedingt. Egal ob ihr Eau de Toilettes präferiert, die an Reisen in den fernen Orient erinnern oder aber Parfums, die euch gedanklich auf eine Wiese voller Blumen befördern, oder vielleicht doch eher eine klare Frische, die einen mutigen und modernen Geist unterstreicht – In unserer Slideshow findet ihr die verführerischsten Düfte, die nicht nur eine anziehende Wirkung haben und hübsch verpackt sind, sondern die auch euer Konto nicht zu sehr strapazieren.