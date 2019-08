Écrivaine, rédactrice, professeure, et philosophe extraordinaire, Morrison «faisait » le langage comme personne. Connue pour son roman Beloved, qui a remporté le Prix Pulitzer en 1988, Morrison a révolutionné la littérature en plaçant au premier plan les histoires des Noirs. Elle cherchait à démolir ce qu'elle appelait le « lobby »ou le seuil confortable séparant un lecteur blanc et un texte noir. Elle laisse derrière elle 11 romans et un trésor de sagesse pour les lecteurs, les écrivains et toutes les personnes évoluant à travers le monde.