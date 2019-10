Si, comme nous, la mode vous passionne, vous êtes déjà habituée aux sempiternelles oppositions entre ce qui est « in » et ce qui est « out ». Chaque saison, les magazines de mode opposent les produits les uns aux autres, déclarant la tendance A comme out, tout en érigeant la tendance B comme l'incarnation même de l'élégance. Mais en 2019, la seule chose qui est « out », c'est cette opposition binaire entre l'ancien et le nouveau. Nous ne voulons plus exclure certains styles parce qu'ils ont quelques kilomètres au compteur — ces pièces, qui ont fait leurs preuves, peuvent encore beaucoup apporter à nos garde-robes et deviennent souvent des classiques à part entière. Pourtant, on a toujours envie de savoir ce qui va faire le buzz — c'est ça la mode, après tout. Mais, dans notre monde, il y a de la place aussi bien pour le passé que pour le présent.