Depuis les premiers travaux de Carl Jung sur le sujet en 1923, le débat sur la différence entre introverti·es et extraverti·es a fait du chemin. On sait maintenant que l'introversion ne se limite pas à une aversion pour les lieux fréquentés. On peut être introverti·e tout en aimant sortir et se pousser hors de sa zone de confort. Au-delà du fait que chaque personne est unique, la recherche nous apprend que l'introversion est une notion nuancée qui peut se manifester de différentes manières.