Nous savons tou·tes que rien dans ce monde n'est certain, sauf la mort et les impôts. Mais à cette liste, on peut facilement ajouter les disputes. Que vous soyez du genre à fuir la confrontation ou à l'adorer, se disputer à un moment ou à un autre de votre vie est inéluctable et peut arriver pour n'importe quelle raison. Et si la prise de bec occasionnelle avec un·e inconnu·e au supermarché peut être mise sur le compte d'une journée stressante au travail, les disputes avec les personnes que vous aimez peuvent être beaucoup plus tendues, plus éprouvante et, souvent, plus absurdes.