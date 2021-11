Quand cette personne finit par nous envoyer des textos, on n'ouvre pas ses messages. Au lieu de cela, on décide, par dépit, de lui faire la même chose, de la laisser transpirer et de voir ce que cela fait d'attendre. On sait pertinemment que, contrairement à nous, elle ne s'attarde pas sur nos non-réponses, se sentant de plus en plus insignifiante à chaque minute qui passe. Et on sait aussi que lorsqu'on finira par craquer et qu'on lui enverra en retour des textos secs et froids, elle pensera juste qu'on manquait de temps et qu'on a du mal à répondre aux messages. Elle pensera "On est tou·tes·s les deux dans le même bateau" et ne comprendra pas que nous essayions d'exprimer subtilement de l'agacement au lieu de faire preuve de courage et de lui dire ce que nous ressentons vraiment.