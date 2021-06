Pourquoi on ne trouve pas de vrai porno queer sur les sites gratuits

"Si vous fréquentez les sites où le porno est gratuit, vous contribuez à ce que les producteurs et les artistes ne puissent pas être payés", dit-elle. C'est vrai quel que soit le type de porno que vous regardez gratuitement, même les vidéos de porno mainstream ont probablement été piratées. Souvent, la différence entre un porno "éthique" ou "féministe" et un porno qui ne l'est pas tient à la rémunération des artistes. Les sociétés ont tendance à apposer l'étiquette "féministe" sur leurs films pornographiques, mais ça ne veut pas dire grand-chose, explique Houston. Pour elle, et pour tous·tes celles et ceux qui travaillent pour Pink and White Productions, le porno éthique implique que le consentement soit bien compris par toutes les personnes présentes sur le plateau, y compris l'équipe, et que tout le monde soit payé d'avance, de sorte que les artistes ne se sentent absolument pas poussé·es à faire des choses qu'elles ou ils ne veulent pas faire. La nourriture est fournie, les membres du plateau sont sobres et Houston s'assure que les pronoms de chacun·e soient respectés. En résumé, elle veille à ce que ses acteur·ices et son équipe se sentent en sécurité et respecté·es.