Après trois réunions et un passage redouté chez le comptable pour régler une question concernant mes impôts, je me trouve à proximité d’un supermarché, je décide alors d’y faire un tour et de me ravitailler pour les prochains jours. Je me dis que si je veux réussir l’exercice du zéro-plastique, j’ai tout intérêt à faire de petites courses au fur et à mesure, plutôt que de faire mes courses pour la semaine. J’avais fait une liste des choses que je pouvais acheter sans plastique et c’était pour le moins limité, alors j’ai décidé d’acheter les ingrédients pour me faire une grosse ratatouille (je suis végétarienne.), du pain, des oeufs, des avocats et des bananes. J’ai laissé tomber le pain de mie que j’achète normalement et j’ai opté pour une miche de pain hors de prix à la section boulangerie du supermarché à la place. Trouver des articles qui ne soient pas emballés dans du plastique prend deux fois plus de temps. En plus, j’ai réalisé que ce n'était pas forcément une bonne idée, car les fruits et légumes en vrac doivent être pesés et étiquetés (avec du plastique) afin d’être scannés en caisse. Je me suis donc promis que j’irai au marché la prochaine fois. Le temps de passer à la caisse, avec un total de 10,58 €, je suis morte de faim. Normalement, je me prendrai pour une barre de céréales ou un paquet de chips, mais je décide d’opter pour une banane avant de rentrer chez moi et de me préparer un toast à l’avocat. J’ai le sentiment que je vais manger plus sain durant cette semaine, mais je risque de finir fauchée.