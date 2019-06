À quoi s'attendre quand on sort avec quelqu'un de plus riche

Dans un pays qui fait passer le standing social avant la bienveillance, il peut parfois sembler difficile de ne pas être né·e dans la richesse et le privilège. De nombreux sites de rencontres et colonnes de magazines soutiennent que si l’on apprend à s’aimer, on rencontrera l’amour plus rapidement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce qui est important, au milieu de tout cet égoïsme, cette hypocrisie et ces mesquineries, c’est de se connaitre soi-même. Et se connaitre, comme le dit si bien Heather Havrilesky (aka ask Polly de the Cut), cela veut dire aimer à cœur ouvert, et ne pas oublier mon milieu et son statut social.