Quant aux autres affirmations sur le cupping, je ne peux pas non plus les confirmer ou les infirmer. Principalement parce que je ne suis pas concernée par les maux que cette thérapie est censée soigner. Au moment où j'ai eu recourt à la ventousothérapie, je ne souffrais pas d'asthme, ni d'acné sur le dos, ni de fortes douleurs (je touche du bois). Mais j'ai ressenti des picotements agréables et je me suis sentie plus détendue. Et c'est déjà ça de gagné, non ? Si c'était à refaire, je le referais, ne serait-ce que pour le délicieux thé proposé.