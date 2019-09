Le code vestimentaire « business casual » a permis d’apporter une forme de souplesse à cette hyper-formalité, laissant place aux couleurs vives et aux imprimés, qui coexistent avec d’autres pièces plus classiques et bien coupées. En ce qui concerne les chaussures, Spica conseille, « vous pouvez aisément remplacer vos talons par des chaussures plates. » Cependant, Landrum insiste, « Vous porterez tout de même un chemisier à col, une jupe longueur genoux ; surtout pas de mini-jupe. » Avec le dress code « smart casual », le denim et les baskets commencent à s’inviter dans le vestiaire professionnel. Si vous choisissez de porter un jean avec un blazer tendance et un t-shit, je vous conseille de porter des chaussures habillées pour apporter de la prestance au look. »