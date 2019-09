« J'en arrive toujours à ce point où j'ai envie de rencontrer des gens et où je me dis qu'avoir un copain serait vraiment cool, » dira-t-elle à Refinery29. « Puis j'ai l'impression que si je travaille trop ça va me déranger, ou que s'ils restent dormir à la maison on ne va pas suffisamment dormir, ou qu'il n'y pas pas assez de place dans mon lit etc. etc. j'ai besoin de mon espace et je sais que ça va me rendre claustrophobe de dormir avec quelqu'un, comme si je pouvais plus respirer. »