Ma boss et moi étions amies — mais ça a vite tourné au vinaigre

C'est pourquoi Ariel recommande de réfléchir au type de dynamique relationnelle avec lequel vous vous sentez à l'aise — et d'être très clair sur vos limites dès le départ. “A moins que vous n'établissiez des limites très claires et que vous ne fassiez un effort concerté pour les respecter, il est très facile de franchir ces lignes”, explique Ariel, en admettant qu'à mesure que les gens passent plus de temps au travail, ces lignes entre le personnel et le professionnel peuvent facilement s'estomper. “Nous passons [plus de] 35 heures par semaine à notre bureau, il est donc naturel de vouloir avoir de bonnes relations avec son patron”.