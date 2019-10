J'ai été en couple plusieurs fois oui, au cours de ma carrière. C'est définitivement un challenge. Certains hommes se sentaient menacées par le métier, d'autres étaient jaloux de mon succès et ont essayé de me changer ou de me faire me sentir mal vis à vis de ce que je fais. Certains hommes me voyaient comme une menace par exemple, et j'ai connu plusieurs formes de violences conjugales et on m'a aussi volé de l'argent ou des biens. Ça m'a fait beaucoup de mal, forcément. A un moment, sortir avec des mecs était devenu difficile. Pour beaucoup, je suis un fantasme. Etre en couple avec moi et me présenter à leur mère est une toute autre histoire. Beaucoup d'hommes avaient le sentiment que je réclamais trop d'attention ou que j'étais trop dure à gérer. J'ai passé beaucoup de soirées seule, à prier pour qu'on m'aime et qu'on m'accepte telle que je suis. Puis j'ai rencontré un homme qui était intéressé par le BDSM et adorait le fait que je sois une domina. On a beaucoup discuté et on discute toujours beaucoup. On s'est mis d'accord sur nos limites. Il a confiance en moi – et en lui. Parfois, il vient avec moi au donjon, rencontre mes clients et m'aide même à m'habiller pour un photo-shooting. On s'amuse beaucoup et il comprend que tout ça fait partie de moi.