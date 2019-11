Peut-être que c'est le fait de voir Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate dans Once upon a time in Hollywood, mais on a remballé nos baskets et nos robes midi fluides et fait place à un duo beaucoup plus osé. On vous présente le duo phare de l'automne, tout droit venu des années 60 : la mini jupe et la bottines à talons.