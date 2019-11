Les bottes de l'automne 2019 sera rock ou ne sera pas, avec des semelles épaisses et déjantées, qui prendront le pas sur les talons midi ou carrés de la saison dernière. Alors qu'auparavant, les semelles compensées étaient conçues uniquement à des fins utilitaires (autrement dit, pour ne pas finir les pieds mouillés dans la neige), on voit maintenant des marques mélanger harmonieusement mode et fonction, avec des designs parfois très futuristes.