Si vous avez envie de confort cet hiver, sachez que vous n'êtes pas la seule. La bottine plate revient en force, et elle est plus versatile que jamais. Entre talons compensés et silhouette militaires, détails fourrure, coloris audacieux et imprimés animaliers, une chose est sûre : plus besoin de choisir entre maintien et attitude.

La preuve par 9.