Netflix : 8 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Si vous avez besoin de rire, la série Mes premières fois de Mindy Kaling revient pour nous ramener dans les couloirs du lycée de Sherman Oaks et dans le monde excité et torturé de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan). Netflix nous offre également le dernier volet de la série d'horreur de R.L. Stine, Fear Street Partie Trois : 1666. Des stars comme Kiana Madeira, Olivia Welch et Fred Hechinger de Le lotus blanc sont projetées dans le passé pour ce chapitre d'adieu riche en flashbacks. Cette semaine, la plateforme de streaming vous propose également la docu-série Naomi Osaka, l'émission de télé-réalité glamour et compliquée qu'est My Unorthodox Life, un nouveau true crime, et bien plus encore.