Young Royals est un drame pour ados, mais ce n’est pas le “nouveau Elite

Les scènes de sexe de Wilhelm et Simon, dévoilées par des bribes sulfureuses dans la bande-annonce de Young Royals, en sont la preuve. Contrairement aux moments les plus chauds de Elite, Riverdale, et même Skam, leurs scènes intimes sont maladroites et parfois même un peu embarrassantes, et c'est bien ce qui les rend si romantiques. Ils rient, ils se moquent de l'haleine matinale de l'autre. À un moment donné, Simon se lève maladroitement et allume un jeu vidéo pour que sa mère et sa sœur n'entendent rien. Grâce à des séries comme Sex Education et Normal People, nous voyons de plus en plus de représentations réalistes du sexe à l'écran - des représentations qui prouvent que les scènes de sexe imparfaites et réalistes ne sont pas seulement importantes, mais qu'elles sont aussi des expériences chaudes pour les personnages. Et n'est-ce pas ce qui fait qu'une scène de sexe est bonne ?