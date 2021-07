Netflix : 8 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Si vous souhaitez aborder le week-end sans être terrifié·e, Netflix vous propose une longue liste d'options. La plateforme vous propose America : le film, une oeuvre produite par ceux qui nous ont donné les films Lego et Spider-Man : New Generation. Ce film d'animation pour adultes met en vedette les voix originales de Channing Tatum et Andy Samberg. Pour les amat·eur·rice·s de true crimes, il y a Sophie : l'affaire Toscan du Plantier, et les amat·eur·rice·s de séries d'ados seront séduit·e·s par Young Royals. Vous trouverez également un documentaire émouvant, un magnifique drame romantique, et bien plus encore.