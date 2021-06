On fait le point sur la tendance Adult Swim qui enflamme TikTok

Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, Adult Swim est la programmation de fin de soirée de la chaîne Cartoon Network qui se focalise sur un contenu adapté aux ados et aux adultes. On y trouve des classiques comme Les Griffin, Rick et Morty, Cowboy Bepop et Robot Chicken. Pendant le bloc de programmation Adult Swim (le contenu AS est diffusé de 20 heures à 6 heures du matin), de courtes séquences vidéos appelées bumpers ou bumps sont diffusées entre les pauses publicitaires et les séries de la chaîne. Les bumps sont destinés à signaler aux téléspectateur·ices que le programme est sur le point de reprendre.