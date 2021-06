Cette scène de sexe de La Servante écarlate est sinistre. Parlons-en

Si La Servante écarlate a manifestement beaucoup réfléchi aux retrouvailles de June et Luke, elle tombe tout de même dans un piège similaire à la scène intime extrêmement controversée de Game of Thrones entre Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) et sa sœur et amante Cersei (Lena Headey). Jaime a été (à juste titre) retenu comme prisonnier de guerre, a failli être exécuté et s'est fait couper la main de son épée bien-aimée par un sadique avant de retrouver King's Landing et Cersei. Jaime et Cersei ont tous deux perdu un enfant. Lorsqu'il revoit Cersei, Jaime la maintient au sol et la pénètre, alors qu'elle lui dit "stop" à plusieurs reprises.