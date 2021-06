Friends : retour sur les jobs des personnages de la série

Avec la résurgence de la série sur Netflix il y a déjà quelques années et la sortie de l'épisode spécial (sans compter les nombreux confinements entre temps), je n'ai pas pu m'empêcher de la revoir (et de la rerevoir) et je dois dire que l'humour tient la route… mais pas le fait de payer un loyer dans l'East Village avec le salaire d'une serveuse. Je veux dire, j'aimerais pouvoir m'offrir un deux-pièces géant aux murs violets et au design spacieux dans l'East Village, mais je ne suis malheureusement pas milliardaire (et je n'ai pas non plus de parents qui pourraient me payer mon loyer tous les mois, Monica).