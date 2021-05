Netflix : 5 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Deux jours après Army of the Dead, Netflix diffusera la troisième saison de Master of None, qui a été longtemps reportée. La comédie était en pause depuis sa deuxième saison en 2017, suite aux allégations de harcèlement sexuel à l'encontre du co-créateur Aziz Ansari en 2018 (Ansari a commenté ces allégations - à suivre). La saison 3 de Master of None passe du Dev d'Ansari à Denise de Lena Waithe, l'un des personnages phares de la série. Cette semaine, vous découvrirez également une comédie décalée basée à Los Angeles, une série européenne de super-héros et le retour express de la série mexicaine de meurtre et mystère.