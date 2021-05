Après plus d'un an de restrictions sanitaires et de distanciation sociale, il est indéniable que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur notre sexualité. Que l'on se soit confiné·es ensemble ou séparément, que l'on soit en couple ou célibataires, cela a compliqué les relations amoureuses, et une vie sans sexe est devenue la norme pour de nombreuses personnes. Et si (on n'en doute pas) certain·es continuent à faire des rencontres et à s'envoyer en l'air, il est certain que le monde n'avait pas connu un tel désert sexuel depuis bien longtemps.