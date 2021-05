“Enfant, j’étais un garçon à 100 %” : Elliot Page parle de son évolution en tant que trans

"Ce qui s'est passé principalement depuis que j'ai fait mon coming out auprès de mes proches, c'est cette explosion massive de créativité", a-t-il déclaré à Vanity Fair dans une récente interview , ajoutant qu'il avait collaboré avec des ami·es sur des scénarios et de la musique. "Je pense à toute l'énergie et au temps perdus à me sentir mal dans ma peau, à examiner constamment mon corps, à ne pas me sentir bien. Et puis, j'ai trouvé une nouvelle capacité à explorer de manière créative et à écrire, et la quantité de livres que je lis - c'est vraiment incroyable".