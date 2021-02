La nouvelle lune en Verseau vous aide à réaliser tous vos rêves

Elle fait référence au fait que six corps planétaires - le Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne et l'astéroïde Pallas - sont actuellement alignés en Verseau intellectuel. Lorsque la nouvelle lune rejoindra ces planètes dans le signe du porteur d'eau, l'énergie avant-gardiste commencera vraiment à prendre le dessus sur nos vies et sur la collectivité dans son ensemble. "En astrologie, la Lune fonctionne toujours comme un déclencheur, car elle est le corps planétaire le plus proche de la Terre, nous reliant à l'énergie du reste des planètes et des étoiles", explique-t-elle. "Donc, pendant cette nouvelle lune, nous pouvons nous attendre à une intensification de la focalisation actuelle sur ce signe novateur et tourné vers l'avenir".