Dois-je me faire vacciner si j’ai déjà eu le Covid-19 ?

"Tout le monde devrait être vacciné, et c'est parce que nous pensons que cela donnera une immunité plus forte, plus efficace et plus longue", affirme le Dr Pottinger. "Nous essayons de vacciner les personnes les plus à risque. Si une personne a été récemment contaminée, il lui faudra probablement un mois ou deux avant de pouvoir être vaccinée, mais les personnes qui ont contracté la maladie savent à quel point cela peut être grave. Il faut se souvenir que la seule chose qui est pire que le Covid c'est plus de Covid".