Covid-19 : immunité ou non ? On fait le point

Bien que le COVID-19 circule depuis près d'un an, il y a encore tant de choses que nous ignorons sur le virus. Nous ne savons pas pourquoi certaines personnes développent des symptômes graves alors que d'autres restent asymptomatiques, par exemple. Nous ne savons pas non plus quels sont les effets à long terme de la COVID-19. Un domaine d'intérêt particulier, cependant, concerne l'immunité : les personnes qui se sont remises du virus sont-elles désormais immunisées contre celui-ci ?