L'année 2020 n'a pas été de tout repos pour les femmes : entre celles qui se sont vu refuser l'entrée au musée ou au supermarché en raison d'une tenue jugée inappropriée, les polémiques sur la quantité de tissu qui constitue une tenue "républicaine" à l'école, les conseillères de l'Elysée qui ont dénoncé l'ambiance misogyne au sommet de l'Etat, les préoccupations relatives à l'accès à l'IVG, et à l'écart salarial qui, on ne saurait trop dire pourquoi, sont encore de mise en 2020, il est clair que la lutte féministe a de beaux jours devant elle. Aujourd'hui, 58 % des Français·e·s se considèrent féministes, un chiffre qui est en constante augmentation depuis 2014. Il y a de fortes chances pour que vous soyez vous-même féministe ou que vous ayez au moins un·e ami·e qui le soit.



Il va sans dire qu'être féministe, c'est bien plus que des accessoires mignons, mais porter un sac "Féministe de Merde" ou un badge affichant votre soutien à la communauté LGBTQIA* est une façon de partager votre vision politique au quotidien. Porter le nom d'une icône féministe sur un T-shirt peut même servir d'amorce de conversation, en donnant à la personne qui le porte l'occasion de partager des infos de manière ludique et non-conflictuelle.