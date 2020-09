Comme si les événements du monde réel n'étaient pas assez perturbants, Netflix se prépare déjà pour la saison d’Halloween. Et la plateforme de streaming frappe fort avec cette nouvelle saison de sa série d'anthologie horrifique The Haunting of Hill House. Comme le prouve cette bande-annonce, The Haunting of Bly Manor, est tout aussi flippant que le premier chapitre. L'intrigue conduit l'actrice principale Victoria Pedretti (You) vers un autre domaine hanté - et on commence à se dire qu'elle devrait vraiment apprendre à mieux choisir où s'installer. Dans The Haunting of Bly Manor, on retrouve Pedretti dans le rôle d'une jeune nounou américaine, Dani Clayton, qui est engagée comme fille au pair pour s'occuper de deux frères et sœurs orphelins. Mais en arrivant sur la vaste propriété anglaise, Dani découvre que ni ses clients ni sa nouvelle maison ne sont ce qu'ils semblent être. Des poupées qui s'animent la nuit aux corps qui flottent dans le lac voisin, tout à Bly Manor est absolument terrifiant. Et je veux dire tout.