Vous procrastinez ? C’est la faute à Mercure en Balance

Autre problème : Mars, qui entrera en phase rétrograde le 9 septembre, ce qui va asséner un autre coup à notre productivité. "Il sera alors préférable de prioriser et de ne pas pousser trop fort, car les progrès seront beaucoup plus difficiles à réaliser que de d’ordinaire", indique Montúfar. En déterminant quelles sont les tâches qui vous importent le plus, vous pourrez éviter ce marasme. Pensez donc à établir des priorités dans votre to-do list, et à avancer étape par étape, mais ne vous en voulez pas si vous avez le sentiment que vous avez plus de mal à progresser que d'habitude.