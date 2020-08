La saison de la Vierge promet d’être étrange

Autre mise en garde, selon Stardust, Neptune et les Nœuds Lunaires vont créer une Grande Croix avec le soleil de la Vierge le 16 septembre. Besoin d'une traduction ? Elle explique que ceci "se produit lorsqu'il y a deux carrés et deux oppositions qui se croisent dans le cosmos". Cela créera une énergie intense et frénétique qui nous rendra confus·es et incertain·es quant à nos décisions. "Cela signifie que nous serons tous attirés par des événements mystérieux et des relations étranges, dans le but de leur donner un sens, ce que nous ne pourrons pas faire", explique-t-elle. "Faites attention, ceci peut vous briser le cœur et vous faire perdre de l'argent, car nous pouvons être trompés par d'autres".