Le “vagin borgne” : zoom sur cette malformation congénitale

La femme, qui vit au Pakistan, était mariée et était devenue sexuellement active six mois avant son mariage. C'est alors qu'elle a réalisé que la pénétration n'était pas possible, elle a donc consulté un médecin et on lui a dit qu'elle souffrait du 'vagin borgne'. Son mari l'avait agressée physiquement et verbalement suite à leurs difficultés sexuelles, et ces abus ont conduit la femme à retourner vivre chez ses parents.