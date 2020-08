Cependant, selon de nouvelles études, on assiste à un changement d'attitude - et on le doit aux jeunes femmes.Selon une étude Insee , seuls 64 % des couples hétérosexuels mettent désormais en commun leurs revenus, et près d'un couple sur cinq refuse de faire compte commun. Et alors même que les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes, il leur tient à cœur de participer aux dépenses communes à hauteur de 50 %.