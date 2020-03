La vie sous Covid-19 : les défis du confinement pour les personnes sobres

Ces réunions virtuelles m'ont aidé à faire la part des choses et à séparer ma sobriété de la panique et de la peur ambiante que nous vivons tous actuellement. Elles m'aident à me souvenir que j'ai déjà surmonté quelque chose d'incroyablement difficile : j'ai renoncé à l'alcool et aux drogues et j'ai appris à être pleinement présente dans mon corps. Le vieil adage "un jour à la fois" m'a beaucoup aidé à l'époque, et il est tout aussi réconfortant aujourd'hui. Certes, il y a plus de peurs, d'incertitudes et d'espaces vides dans ma vie aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Mais je peux combler les vides laissés par l'annulation de mes cours de pilates et le report des activités en personne par des activités qui me semblent encore significatives. Je peux, chaque jour de ce confinement, être pleinement présente pour mon partenaire, être lucide et me rendre utile plutôt que d'avoir la gueule de bois ou d’avoir l’impression d’être figée dans ma vie. Avoir peur est normal en ce moment, mais cela ne veut pas dire que je dois boire, et les réunions virtuelles m'aident à m'en souvenir."