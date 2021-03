Brown Book Group

The Batch Cook Book

€14.87

Buy Now Review It

Des recettes délicieuses, saines, à préparer à l'avance, pour faire gagner du temps et de l'argent aux familles occupées. Les familles modernes sont plus occupées que jamais. Nous voulons tous manger mieux, être moins stressés et réduire les déchets, sans pour autant dépenser plus que nécessaire. Nous voulons des recettes nouvelles et passionnantes, délicieuses et saines, qui nous changent des casseroles et des spaghettis bolognaise. Et nous voulons qu'elles soient simples, fiables et qu'elles satisfassent même les mangeurs les plus difficiles. C'est là qu'intervient The Batch Cook Book. Ce superbe livre de cuisine s'adaptera parfaitement à votre mode de vie actif grâce à de nouvelles recettes alléchantes et à des conseils et astuces sur les meilleures techniques de préparation des repas et des lots. Chaque chapitre inspirant regorge d'idées nouvelles, de la préparation des ingrédients clés à la préparation de repas en portions parfaites pour des dîners simples ou des festins audacieux pour les amis et la famille. C'est un livre pour tous les cuisiniers. Que vous ayez besoin de trouver des utilisations créatives pour une surabondance de tomates d'été, de réveiller les membres de votre famille aux yeux fatigués avec des bouffées matinales de brioches à la cannelle ou de remplir votre congélateur de gâteaux croustillants, de toasties au fromage bonnes à emporter, de lasagnes succulentes et de ragoûts copieux pour des week-ends chargés, The Batch Cook Book a tout ce qu'il vous faut.