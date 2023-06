Google

Enthält einen Nest Wifi Router und einen Nest Wifi Point. Nest Wifi ist ein skalierbares und flexibles WLAN-System. Diese Nest-WLAN-Geräte arbeiten zusammen, um Ihr ganzes Zuhause in schnellem, zuverlässigem WLAN abzudecken und Pufferung in jedem Raum zu beseitigen – mit einer Abdeckung von bis zu 353 m². [1,2] 1 WLAN-Router wird in das Modem Ihres Internetanbieters eingesteckt, um Ihr WLAN-Netzwerk zu erstellen. Jeder Punkt erweitert das drahtlose Netzwerk und hält Ihre Verbindung schnell zu Geräten in jedem Raum. [1] Jeder Nest Wifi-Router und Punkt ist stark genug, um bis zu 100 angeschlossene Geräte zu handhaben und schnell genug, um mehrere 4K-Videos gleichzeitig zu streamen. [3] Kompatibel mit Google Wifi. Zwei Ethernet-Ports sind auf jedem Router enthalten. 15 W Netzteil im Lieferumfang enthalten. Jeder Nest Wifi Point ist auch ein intelligenter Lautsprecher mit Google Assistant eingebaut (Internetverbindung erforderlich). Sie können Musik abspielen, Ihr Wi-Fi-Netzwerk verwalten, Antworten finden, Ihre angeschlossenen Geräte steuern und mehr mit Ihrer Stimme. [4] Funktioniert intelligent hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass Ihr WLAN schnell bleibt. [2] Gehen Sie von Raum zu Raum mit einem Videoanruf mit einem ununterbrochenen Signal. Nest Wifi aktualisiert sich automatisch, um neue Funktionen zu erhalten und Ihr Netzwerk sicher zu halten. [1] Heimgröße, Materialien und Layout können beeinflussen, wie das WLAN-Signal reiset. Größere Häuser oder Häuser mit dickeren Wänden oder langen, schmalen Layouts benötigen möglicherweise zusätzliche Nest-WLAN-Geräte für volle Abdeckung. Stärke und Geschwindigkeit des Signals hängt von Ihrem Internetanbieter ab. [2] Dies basiert nur darauf, angeschlossene Geräte mit einer maximalen Datenrate von 1 Mbps zu verwenden. Erfordert eine ausreichende Breitband-Internetverbindung und angeschlossene Geräte müssen sich innerhalb des WLAN-Abdeckungsbereichs befinden. [3] Stärke und Geschwindigkeit des Signals hängt von Ihrem Internetanbieter ab. [4] Die Steuerung bestimmter Geräte und Funktionen in Ihrem Zuhause erfordert ein kompatibles Smart-Gerät. Der WLAN-Punkt ist nur für ausgewählte Inhalte optimiert.