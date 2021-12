Ellis Brooklyn

At Ulta

The Library Fragrance Discovery Set is a stunning collection featuring all eight of Ellis Brooklyn's vegan and award-winning eau de parfums (including West!). Fragrance Family MYTH Eau de Parfum - floral RROSE Eau de Parfum - floral FABLE Eau de Parfum - floral RAVEN Eau de Parfum - floral RIVES Eau de Parfum - floral SCI FI Eau de Parfum - warm & spicy FAWN Eau de Parfum - floral WEST Eau de Parfum - citrus Key Notes MYTH Eau de Parfum - Ambrette Seeds, Jasmine Petals, Musk RROSE Eau de Parfum - Centifolia Rose, Peony, Sicilian Lemon FABLE Eau de Parfum - Neroli, Petitgrain, Cedarwood RAVEN Eau de Parfum - Musk, Patchouli, Peony, Rhubarb RIVES Eau de Parfum - Neroli, Petitgrain, Lavender SCI FI Eau de Parfum - Bergamot, Green Tea, Vanilla Beans FAWN Eau de Parfum - Neroli, Coconut Milk, Amber WEST Eau de Parfum - Blood Orange, Waterlily, Vetiver Includes MYTH Eau de Parfum (0.07 oz) RROSE Eau de Parfum (0.07 oz) FABLE Eau de Parfum (0.07 oz) RAVEN Eau de Parfum (0.07 oz) RIVES Eau de Parfum (0.07 oz) SCI FI Eau de Parfum (0.07 oz) FAWN Eau de Parfum (0.07 oz) WEST Eau de Parfum (0.07 oz)