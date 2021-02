Hardie Grant

Keeping It Simple: Easy Weeknight One-pot Recipes

Après une longue journée de travail, rentrer à la maison pour préparer un repas compliqué et difficile est la dernière chose que l'on souhaite faire. Keeping it Simple est la collection ultime à avoir sous la main pour ces moments. Avec plus de 60 dîners simples, rapides et faciles à préparer, qui valent la peine d'être dégustés, et que vous pouvez préparer dans le temps imparti pour prendre un verre de vin (ou deux, pour être honnête), Yasmin Fahr a tout ce qu'il faut pour vous aider. Inspirée par sa chronique dans Serious Eats, One-Pot Wonders, Yasmin s'efforce d'offrir à ses lecteurs des joyaux cachés et des accessoires discrets qui fonctionnent à tous les coups, ainsi que la promesse qu'ils apprendront au moins un nouveau mouvement (si ce n'est quelques bons) pour améliorer leurs compétences dans la cuisine. Le but ultime est de mettre rapidement le dîner sur la table, mais aussi de créer quelque chose de vraiment délicieux comme récompense en semaine. Pourquoi commander un plat à emporter quand vous pouvez préparer en 20 minutes un poulet au miso-ghee avec des radis rôtis ou des rigatoni et des brocolis avec du prosciutto croustillant ? Et quand vous pouvez tout faire cuire dans une seule casserole, le nettoyage est un jeu d'enfant. Avec des anecdotes et des réflexions humoristiques et relatées sur la cuisine et la vie, dans le style spirituel et énergique de Yasmin, Keeping it Simple est le livre que vous continuerez à consulter soir après soir pour vous inspirer, dans la cuisine comme en dehors. C'est une collection qui vous rappellera pourquoi vous aimez cuisiner en premier lieu.