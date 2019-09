DirtyThirty: Zu mir oder zu dir? Die ewig aufkommende Frage vor den Feiertagen

Schlimm finde ich es, wenn ein Partner sich grundsätzlich dagegen sträubt, seine Traditionen aufzugeben und Kompromisse einzugehen und nur der andere bereit ist, sich auf Neues einzulassen. Eine Beziehung ist nun mal ein gemeinschaftliches Konstrukt, zu dem zwei Parteien gehören. Was also, wenn der Partner von seinen Gewohnheiten nicht abweichen will, nicht kompromissbereit ist, man aber die Tage nicht auf ihn verzichten will? Ich tendiere ja dazu, dem nachzugehen, was man möchte. Und ich möchte Weihnachten nun mal nicht auf meinen Freund verzichten. Andererseits finde ich es grenzwertig, wenn nur einer Kompromisse eingeht und der andere sich schlichtweg auf Nichts einlassen will. Da wäre sicherlich auch verletzend, zu wissen, dem anderen ist das im Endeffekt nicht so wichtig wie mir, dass wir an den Feiertagen zusammen sind.

Der Frage aus dem Weg zu gehen bringt dabei wenig – zumindest wenn es eine wirklich ersthafte Beziehung ist. Denn spätestens wenn man selbst Kinder hat, stellt sie sich doch wieder. Und dann geht die Diskussion von vorn los. Mit dem schönen Nebeneffekt: Irgendwann hat man eine eigene Tradition, die sich aus der des eigenen Festes und der des Partners zusammensetzt.